Las dos compartieron encordado únicamente en tres ocasiones. Pero pudieron haber sido más. Lita recuerda enfrentar a Chyna o más bien las veces en que no pudo hacerlo porque no se lo permitieron. Porque afirma que la empresa canceló "múltiples PPV" en los que iban a verse las caras.

La primera vez que combatieron fue en el SmackDown del 2 de mayo del 2000 en una lucha mixta de parejas con Eddie Guerrero y Essa Ríos. La segunda fue un año después en el Raw del 14 de mayo de 2001 en un combate también por equipos pero totalmente femenil en el que ambas unieron fuerzas contra Ivory y Molly Holly. Puede decirse que la última fue la más importante: se enfrentaron en un mano a mano por el Campeonato Mundial Femenil en Judgment Day 2001.

► Lita recuerda enfrentar a Chyna

La miembro del Salón de la Fama acudió recientemente como invitada al After The Bell de Corey Graves e hizo estas declaraciones:

"Cuando Chyna estaba haciendo la transición de trabajar únicamente con hombres a trabajar con mujeres paso por Ivory y Right To Censor para después entrar en una historia conmigo. Hicimos un PPV juntas pero se suponía que íbamos a hacer tres PPV. Por eso nos ocupamos de que nuestra primera lucha fuera muy sólida. "Estuvo bien pero queríamos darle lo suficiente a la gente para que se fueran pensando: 'Aquí hay algo. Queremos ver más'. Pensábamos que íbamos a tener dos combates más pero ella dejó de trabajar en WWE. Ese fue el final de su tiempo en WWE y no tuvimos ás luchas".

En 2001, la fallecida luchadora abandonó la empresa, porque supuestamente Stephanie McMahon la quería fuera debido a su antiguo amorío con Triple H. Es una lástima no sólo que no continuara su carrera como Superestrella sino que su historia con Lita no fuera más larga.