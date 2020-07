Después de retener el Campeonato Femenil de Parejas WWE unas horas atrás en Monday Night Raw frente a las Kabuki Warriors, Bayley desafíó a Trish Stratus y Lita para que ambas le hagan frente a ella y su compañera Sasha Banks en SummerSlam 2020. A treinta días del evento más grande del verano en WWE, veremos si esto es posible, aunque vaya a ser sin público debido a la pandemia del COVID-19.

► Lita no descarta un regreso al cuadrilátero

Lita no ha luchado en mucho tiempo, desde el 2018 para ser exacto, pero no ha dicho que esté 100% retirada de la acción en el ring. De hecho, Lita no descarta un regreso al ring y dijo que estaría dispuesta a regresar si es que existe una forma en que se den las cosas.

Durante el reciente WWE After The Bell, Lita habló con Corey Graves, quien le preguntó sobre un posible regreso al ring. Ella no lo negó. De hecho, ella dijo que está dispuesta a hacer realidad la idea.

Lita también le dio mucho crédito al elenco femenil actual, que dicho sea de paso es uno muy nutrido de talento, y dijo que no la necesitan. Si las estrellas pueden alinearse, entonces ella no se opone a eso.

"No puedo decir que nunca volvería a estar en el ring, es como que me faltara algo, y creo que sería una oportunidad divertida y un buen objetivo a corto plazo y algo que agregar al currículum, pero ustedes no me necesitan. Al igual que todos están haciendo cosas geniales allí, también puedo ver cómo lo hacen todos. Si las estrellas se alinearan, podría estar presente."

Corey Graves dijo que quiere que esas estrellas se alineen porque extraña tener a su amiga en la televisión. No vemos a Lita muy a menudo, y menos en esta época de pandemia, pero quizás el reto de Bayley era la chispa que necesitaba la Superestrella de 45 años para pensar en un regreso de una noche. La gran pregunta es si Vince McMahon tomará la decisión.