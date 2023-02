Hace precisamente casi un año, en la entrega del PPV Elimination Chamber que tuvo lugar desde Arabia Saudita, Becky Lynch defendió el Campeonato Femenil Raw ante Lita. Y en menos de dos semanas, parece que las entonces rivales unirán fuerzas.

Con una motivación de fondo que supongo WWE aclarará, Lita apareció al final de la lucha que Lynch mantenía contra Bayley dentro de una jaula de acero para equilibrar la balanza. O más bien, decantarla a favor de Lynch, porque después de evitar que IYO SKY y Dakota Kai intervinieran, Lita golpeó a Bayley con la puerta de la jaula, permitiendo que Lynch, seguidamente, la rematara vía Manhandle Slam.

Una aparición de Lita que no sería puntual, según WRKD Wrestling, cuenta que ya avanzó la presencia de la “WWE Hall of Famer”.

De primeras, WRKD Wrestling no supone una fuente habitual como para concederle crédito, pero Fightful, medio algo más contrastado (si bien a veces peca de “invent journalism”), parece que corrobora su “spoiler”. Esto escribió horas después Sean Ross Sapp.

The @WRKDWrestling account had the Lita news on their twitter this afternoon. I'd RT, but there's another spoiler in there.