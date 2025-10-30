Listo el combate por el Campeonato Rey del Inframundo 2025 CMLL

El Campeonato Rey del Inframundo regresa este 2025 en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), combinando la tradición del Día de Muertos con la intensidad del cuadrilátero. Tras eliminatorias celebradas en la Arena Puebla, Arena México y Arena Coliseo de Guadalajara, se definieron los retadores que buscarán destronar al monarca actual.

► Difunto, el Rey del Inframundo

El actual campeón, Difunto, conocido como “El Fantasma Errante”, ganó el cetro a finales de 2024 y llega a esta defensa con un estilo aéreo y traicionero que lo convierte en favorito para retener el título.

► Los retadores al Rey del Inframundo 2025

Tres gladiadores emergieron de las eliminatorias regionales:

Guerrero Maya Jr. (Puebla): Superó a Pegasso, Stigma, Arkalis, Rayo Metálico y Xelhua con su técnica ágil y sumisiones letales.

Villano III Jr. (CDMX): Venció en un cibernético de 37 minutos a Rugido, Magnus, Valiente Jr., Max Star y Dragón de Fuego, mostrando astucia y poderío heredado de su familia.

Adrenalina (Guadalajara): Triunfó ante Furia Roja, Demonio Maya, Príncipe Daniel, Fantástico y Bestia Negra con su estilo high-flyer y movimientos suicidas.

Este año los tres retadores buscarán quitarle el título al Difunto, quien no está dispuesto a percer el cetro.