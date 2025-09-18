Listo el combate por el Campeonato de Parejas AEW en All Out

En AEW se realizaron tres combates clasificatorios para definir a los equipos que buscarán convertirse en los próximos retadores de Bandido y Brody King en All Out, donde se enfrentarán en un intenso duelo de escaleras por el Campeonato de Parejas AEW.

► Young Bucks clasificados

The Young Bucks (Matt y Nick Jackson) se midieron ante la Bang Bang Gang (Juice Robinson y Austin Gunn) en un duelo dinámico y cargado de acción. A pesar de la ofensiva inicial de Juice y Austin, los Bucks sacaron ventaja de su química en pareja, respondiendo con ataques aéreos y superkicks que nivelaron las acciones. Robinson y Gunn estuvieron cerca del triunfo tras aplicar un Bladerunner y unas tijeras, pero finalmente los Jackson impusieron su experiencia y cerraron con el TK Driver para obtener la victoria y su pase al combate de escaleras en All Out.

► JetSpeed consigue el pase a All Out

JetSpeed clasificó a la lucha de All Out, donde el equipo comenzó dominando con ataques aéreos, pero Killswitch y Kip Sabian lograron controlar a «Speedball» Mike Bailey. El relevo a Kevin Knight cambió el rumbo, generando confusión entre los rivales cuando Killswitch y Sabian discutieron. Finalmente, Sabian fue abandonado por su compañero y JetSpeed aseguró la victoria con Time Adventure.

► Hechicero y Josh Alexander se suman a la lucha

La Don Callis Family (Hechicero y Josh Alexander) se midió contra Top Flight (Dante y Darius Martin) en un choque lleno de técnica y agilidad. Los Martin intentaron imponer su rapidez con maniobras aéreas, pero el poder combinado de Hechicero y Alexander fue determinante. Tras un intenso intercambio, Hechicero sorprendió a Dante con unas tijeras y lo atrapó en un pin decisivo para darle la victoria a su equipo y el pase a la lucha de escaleras.

► La lucha en All Out

La batalla de escaleras en All Out promete ser un espectáculo lleno de riesgo, emoción y momentos inolvidables. Con el poder imponente de Bandido y Brody King, la experiencia y astucia de The Young Bucks, la velocidad explosiva de JetSpeed y la combinación técnica de la Don Callis Family, el combate tiene todos los ingredientes para robarse la noche y dejar un nuevo capítulo histórico en la división de parejas de AEW.

