Listo el cartel del previo televisivo de AEW Full Gear 2025

No acostumbra AEW a descuidar los pre-shows de sus grandes citas. Menos ahora, que estos se emiten en directo por televisión cual episodio de una hora de Collision, bajo la denominación Saturday Tailgate Brawl. Y el que servirá de antesala para Full Gear tendrá una lucha titular, consecuencia de lo ocurrido ayer durante el combo Dynamite + Collision.
Kazuchika Okada venció a Máscara Dorada, y con ello, la Don Callis Family obtuvo una oportunidad al Campeonato Mundial de Tríos del CMLL que ostenta Dorada junto a Místico y Neón. Y los rudos, representados por Okada, Konosuke Takeshita y Hechicero, cobrarán sin mayor demora este mismo sábado. El Sky Team ostenta dicho cetro desde el pasado mayo, y la que nos ocupa será su tercera defensa.
Así queda el menú de Saturday Tailgate Brawl, a emitirse vía TNT a las 7 pm ET, desde el Prudential Center de Newark (New Jersey, EEUU).
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS DEL CMLL: El Sky Team (Místico, Máscara Dorada y Neón) (c) vs. Don Callis Family (Konosuke Takeshita, Kazuchika Okada y Hechicero)
- RETO ABIERTO: Eddie Kingston y Hook vs. ?
- LUCHA POR 200.000 DÓLARES: Big Bill y Bryan Keith vs. Max Caster y Anthony Bowens vs. The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd) vs. Bang Bang Gang (Austin Gunn y Juice Robinson)
- Don Callis Family (Rocky Romero y Trent Beretta) vs. Boom And Doom (Big Boom AJ y QT Marshall)
► Cartel de Full Gear
Y ahora les recuerdo cómo luce el menú que presenta AEW Full Gear 2025.
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: «Hangman» Adam Page (c) vs. Samoa Joe
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) vs. Mercedes Moné
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Brodido (Brody King y Bandido) (c) vs. FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler)
- CAMPEONATO TNT, LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Kyle Fletcher (c) vs. Mark Briscoe
- CAMPEONATO NACIONAL AEW, CASINO GAUNTLET: Bobby Lashley vs. Shelton Benjamin vs. Ricochet vs. Mike Bailey vs. Kevin Knight vs. más luchadores por determinar
- LUCHA DE TERCIAS POR 1 MILLÓN DE DÓLARES: Kenny Omega y Jurassic Express (Jack Perry y Luchasaurus) vs. The Young Bucks (Matt y Nick Jackson) y Josh Alexander
- PAC vs. Darby Allin
- LUCHA SUPERLIBRE: Jon Moxley vs. Kyle O’Reilly
- Babes of Wrath (Harley Cameron y Willow Nightingale) vs. Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue) vs. Timeless Love Bombs (Toni Storm y Mina Shirakawa) vs. Marina Shafir y Megan Bayne
