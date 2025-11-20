Listo el cartel del previo televisivo de AEW Full Gear 2025

por
Logo AEW

No acostumbra AEW a descuidar los pre-shows de sus grandes citas. Menos ahora, que estos se emiten en directo por televisión cual episodio de una hora de Collision, bajo la denominación Saturday Tailgate Brawl. Y el que servirá de antesala para Full Gear tendrá una lucha titular, consecuencia de lo ocurrido ayer durante el combo Dynamite + Collision. 

Kazuchika Okada venció a Máscara Dorada, y con ello, la Don Callis Family obtuvo una oportunidad al Campeonato Mundial de Tríos del CMLL que ostenta Dorada junto a Místico y Neón. Y los rudos, representados por Okada, Konosuke Takeshita y Hechicero, cobrarán sin mayor demora este mismo sábado. El Sky Team ostenta dicho cetro desde el pasado mayo, y la que nos ocupa será su tercera defensa. 

Así queda el menú de Saturday Tailgate Brawl, a emitirse vía TNT a las 7 pm ET, desde el Prudential Center de Newark (New Jersey, EEUU). 

© All Elite Wrestling

 

► Cartel de Full Gear

Y ahora les recuerdo cómo luce el menú que presenta AEW Full Gear 2025. 

 

 

Cómo ver AEW Full Gear 2025 | Superluchas

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

Archivo de artículos