Listo el cartel de TNA Under Siege

Dos semanas después de Rebellion, TNA ofrece hoy nuevo especial, su cuarta entrega de Under Siege, primera bajo la clásica denominación de la empresa recuperada este año.

Probablemente sea Under Siege el mejor evento de la historia reciente de TNA, pues todas sus ediciones resultaron muy notables. Sin embargo, en 2024, su cartel, a priori, deja algunas dudas sobre la continuidad de tal dinámica, pues entre otras cosas, los dos principales títulos mundiales no se defenderán.

Moose formará parte de una lucha de tercias junto a The System, yendo contra Matt Hardy, Mike Bailey y Trent Seven, luego del retorno del «Broken» en Rebellion. Por su parte, Jordynne Grace también hará equipo, con PCO, para medirse a Steph De Lander y Kon, mientras Matt Cardona se encuentra lesionado.

Afortunadamente, sí habrá defensas de otros cetros, caso del Campeonato de la División X, y dos duelos sin oros de por medio, Hammerstone vs. Jake Something y KUSHIDA vs. Jonathan Gresham, que lucen como los puntos más interesantes.

► 11 luchas para Under Siege

Desde el Washington Avenue Armory de Albany (New York, EEUU), TNA Under Siege tendrá lugar esta noche a partir de las 8 pm ET (con una previa, Countdown To Under Siege, una hora antes) y presenta el siguiente menú luchístico.

[COUNTDOWN TO UNDER SIEGE]

[CARTEL PRINCIPAL]