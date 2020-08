Listo cartel de DTU Cantina Extrema

El tercer evento de DTU durante la pandemia ya está listo. La directiva de la empresa de Tulancingo, dio a conocer las luchas de lo que será DTU Cantina Extrema.

Después del éxito de Rancho en México y A Cielo Abierto, llegará el tercer evento sin público de DTU, el cual se realizará en el interior de una cantina, por lo que se podrán realizar combates un tanto extraños.

Es así que se ha dado a conocer el cartel del evento que será transmitido el próximo 30 de agosto, por medio de un pase que tendrá un costo de 50 pesos.

El evento contará con los integrantes de la Pandilla, pero además en el turno estelar llegarán dos elementos del CMLL.

►A continuación la cartelera de DTU Cantina Extrema

Último Guerrero y Shun Skywalker

vs

Camuflaje y el Audaz

Avorto vs Corsario Negro Jr. vs Chaneke vs Hijo de Dr. Polux Jr. vs Sick Boy

Brazo de Oro Jr., Brazo Cibernético Jr. y Brazo Celestial

vs

Paranoiko, Pesadilla y Black Fire

Kaleth vs Yoshioka vs Baby Extreme vs Kevin vs Hormiga vs Fly Warrior

Crazy Boy

Anuncios

vs

Blaze

Aero Panther, Dragon Suicida y Príncipe Aero

vs

Dariux, Samuray Jr. y Meta Tiger

Cabe destacar que para el turno semifininal de la velada, la leyenda extrema Halloween será el réferi especial.