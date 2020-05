Como habíamos informado el lunes pasado y se vio esta semana en las grabaciones de Raw, NXT y SmackDown, que WWE ha comenzado a usar a Superestrellas de NXT y talentos de desarrollo como audiencia durante sus espectáculos. Los talentos fueron vistos de pie detrás de un muro de plexiglás, manteniendo la distancia el uno del otro. Esto puede suponer el concepto de la nueva normalidad en WWE.

► Se revela el listado de Superestrellas de NXT que estuvieron presentes en las grabaciones

Si bien, a diferencia de AEW, hasta la semana pasada WWE no había hecho uso de la opción de que otras Superestrellas o personal de la compañía formen parte del "público" dentro del WWE Performance Center o de Full Sail para el caso de NXT; sin embargo, parece que la situación ya obligó a este cambio, con la finalidad de dar un golpe de timón y mejorar los bajos niveles de audiencia. Al menos, parece que NXT tuvo una gran mejoría respecto a las últimas semanas.

Durante el último boletín de Wrestling Observer, Dave Meltzer reveló el listado de superestrellas de NXT que estuvieron presentes en el WWE Performance Center como espectadores, algunas de las cuales aún todavía no debutan en televisión:

"La lista de luchadores incluye a Matt Martel, Chase Parker, Daniel Vidot, Rik Bugez, Big Boa, Shotzi Blackheart, Malcolm Bivens, Kayden Carter, Marina Shafir, Jessamyn Duke, Aliyah, Simone Johnson, Rita Reis, Cal Bloom, Gurvinder Singh, Briana Brady, Zachariah Smith, Isaiah Scott, Jessi Kamea, Kacy Catanzaro, Emily Andzulis, Karen Q, Laxmi Kant Rajpoot, Sidney King, AJ Francis y Santana Garrett."

En un detalle no menor, las Superestrellas que actuaron como espectadores ha tenido que permanecer en pie durante la transmision, veremos si esta situación se hace extensible a los siguientes especiales de WWE, NXT TakeOver: In Your House y Backlash 2020.