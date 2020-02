Este domingo se celebra la edición 92 de los premios Oscar, y aunque no es el objetivo del presente artículo de analizar o dar juicios de valor sobre las películas o actores que han sido nominados en las diferentes categorías, donde nuestros compañeros de Cine3 seguirán la cobertura en vivo, presentaremos un listado muy curioso que mezcla el mundo de la industria cinematográfica y el de la lucha libre

► Listado de películas nominadas por WWE

Precisamente, WWE ha revelado un nuevo listado de películas, en forma de parodia, a aquellas que fueron estrenadas en el último año. Esto es algo que la compañía hace todos los años, y en la presente entrega nos ha sorprendido con unas imágenes excelentes, modificando los pósters oficiales de las películas.

«A Beautiful Day in the Fun House»

Un periodista descubre la verdadera historia detrás de un icono querido de la televisión infantil (Bray Wyatt), cuya famosa serie ha enseñado a generaciones a sanar, a ser misericordiosos y a dejar que otros entren en sus corazones. El poster es una parodia de «A Beautiful Day in the Neighborhood».

«Asuka»

Golpeada y destrozada por un mundo cruel, una artista con la cara pintada (Asuka) descubre que cuando el mundo escupe en tu cara, a veces tu única opción es escupirles de vuelta. El poster es una parodia de «Joker».

«Once upon a Time in …. Hollywood, Florida»

En este giro en una historia real, una célebre estrella de cine de acción (The Miz) y su mejor amigo (Dolph Ziggler) encuentran que sus vidas cambiaron para siempre en esta fascinante pieza de época que expone el lado menos glamoroso de la edad de oro de Hollywood, Florida. El poster es una parodia de «Once Upon a time in … Hollywood».

«Dives Out»

En esta emocionante novedad, un detective poco ortodoxo (Gentleman Jack Gallagher) investiga un crimen espeluznante, con solo una evidencia a mano: el culpable pesaba 205 libras o menos (algún miembro de 205 Live). El poster es una parodia de «Knives Out».

«The Irish Man»

Durante una entrega rutinaria de quinua y té, (Becky Lynch) tiene un encuentro casual con una acaudalada empresaria (Charlotte Flair) y se convierte en parte de un vasto imperio criminal en este emocionante drama del director de «Woo Fellas», «The Lone Wolf de Wall Street» , «Michinoku Driver» y «Raging Bull Nakano». El poster es una parodia de «The Irishman».

«Wedding Story»

El matrimonio no es fácil, pero el noviazgo de una pareja (Bobby Lashley y Lana) es realmente deslumbrante. Mientras que otros cónyuges pueden discutir sobre arreglos de vivienda, carreras o incluso paneles de yeso, este matrimonio es «All Mighty». Honestamente, ¿qué podría salir mal?. El poster es una parodia de «Marriage Story».

«1916»

En esta apasionante epopeya de guerra, un soldado cansado de batalla y un ganador de la Medalla de Honor Negro y Oro (Finn Bálor) regresa a casa y descubre que debe dejar a un lado a sus demonios para combatir nuevas amenazas y acertijos en juegos de guerra aparentemente ilimitados. El poster es una parodia de «1917».