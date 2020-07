Habiendo transcurrido más de la mitad del año 2020, podemos decir que hasta el momento WWE ha brindado a los fanáticos mucha acción y entretenimiento, aún con arenas sin público. Por ello, muchas personas nos sentamos a hacer una retrospectiva de los grandes encuentros que hemos presenciado hasta el momento, algunos con público y otros sin los fanáticos, que son una parte muy importante de esta industria. Esto no significa que los fanáticos se hayan privado de grandes e históricos encuentros, y WWE lo sabe muy bien.

► Las diez mejores luchas del 2020, según WWE

La compañía ha dado a conocer una lista de sus diez mejores luchas del 2020 hasta el momento. Han elegido encuentros tanto de Raw, SmackDown, NXT, así como los grandes PPV que se transmite por WWE Network. Dicho listado fue publicado en su sitio oficial, junto con un video de lo más destacado de cada uno de esos encuentros.

Es posible que los lectores no estén de acuerdo con la ubicación de cada lucha, inclusive, algunos son debatibles hasta el día de hoy. A continuación, presentamos el listado presentado por WWE:

10. Matt Riddle vs Timothy Thatcher - Fight Pit - NXT, 27 de mayo

9. Keith Lee vs Adam Cole - NXT Great American Bash-8 de julio

8. Luchas de escaleras de Money in the Bank Varonil y femenil - Money in the Bank 2020 - 10 de mayo

7. Rhea Ripley vs Charlotte Flair - Campeonato Femenino NXT - WrestleMania 36 - 5 de abril

6. Drew McIntyre vs Seth Rollins - Money in the Bank 2020 - 10 de mayo

5. Daniel Bryan vs AJ Styles - SmackDown - 12 de junio

4. Royal Rumble Match masculino - Royal Rumble 2020 - 26 de enero de 2020

3. Charlotte Flair vs Rhea Ripley vs Io Shirai - NXT TakeOver: In Your House - 7 de junio

2. Edge vs Randy Orton- Backlash 2020 - 14 de junio

1. Undertaker vs AJ Styles - Boneyard Match - WrestleMania 36 - 4 de abril

Es interesante notar que el mejor combate en el 2020 para WWE no haya sido el promocionado "Mejor encuentro lucha libre de la historia" que se llevó a cabo entre Randy Orton y Edge en Backlash 2020. Eso debería mostrar cuán importante fue para la compañía el combate final de The Undertaker en WrestleMania 36.

En nuestra sección de 3 x 3 y 5 x 5, hemos podido destacar los combates más destacados en lo que va en este 2020, y este servidor considera que, si bien algunos de los encuentros de este listado merecen estar en ese listado, hay otros encuentros que se han quedado fuera del mismo, en especial algunos combates de los especiales de NXT.

Entre ellas, me permito citar algunas: DIY vs. Moustache Mountain (Worlds Collide), Imperium vs. The Undisputed Era (Worlds Collide), Broserweights vs. The Undisputed Era (NXT TakeOver: Portland), Keith Lee vs. Dominik Dijakovic (NXT TakeOver: Portland), Tyler Bate vs. Jordan Devlin (NXT UK TakeOver: Blackpool II).

Dicho esto, me permito compartirles, lo que en la opinión de este servidor, sería el listado de las diez mejores luchas del 2020 de WWE en lo que va del año:

10. Keith Lee vs Adam Cole - NXT Great American Bash - 8 de julio

9. Drew McIntyre vs Seth Rollins – Money in the Bank 2020 - 10 de mayo

8. Keith Lee vs. Dominik Dijakovic - NXT TakeOver: Portland - 16 de febrero

7. Imperium vs. The Undisputed Era - Worlds Collide 2020 - 25 de enero

6. Broserweights vs. The Undisputed Era - NXT TakeOver: Portland - 16 de febrero

5. Charlotte Flair vs Rhea Ripley vs Io Shirai – NXT TakeOver: In Your House - 7 de junio

4. Tyler Bate vs. Jordan Devlin - NXT UK TakeOver: Blackpool II 12 de enero

3. DIY vs. Moustache Mountain - Worlds Collide 2020 - 25 de enero

2. Daniel Bryan vs AJ Styles - SmackDown - 12 de junio

1. Edge vs Randy Orton- Backlash 2020 - 14 de junio

Recordemos que cada conocedor de la lucha libre puede tener una opinión distinta a las expuestas en esta nota, por lo que los invitamos a compartir su opinión en la sección de comentarios.