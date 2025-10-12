Listado de estrellas que han salido de WWE en el 2025

Durante el pasado fin de semana, vimos una nueva ola de despidos en WWE, misma que incluyeron estrellas de NXT, encabezadas por Wes Lee, así como de Evolve y WWE ID. Esto sucede solo días después de que WWE también despidiera a Andrade, aunque en este caso se trató de un hecho aislado y no de una ronda de despidos, puesto que ninguna otra estrella del elenco principal ha sido afectada en los últimos meses.

► Casi cincuenta estrellas han dejado la WWE

Previo a esta última tanda de salidas, hasta el momento, 49 Superestrellas de la WWE han dejado la empresa en lo que va de 2025, ya sea porque fueron despedidos, o porque sus contratos no fueron renovados. De estos, solo R-Truth regresó, mayormente por presión del público luego de que la compañía decidiera en un principio no renovarle su contrato.

La primera ronda de recortes para 2025 se produjo en febrero, cuando 12 personas se marcharon, destacándose el nombre de Sonya Deville. La siguiente oleada llegó a principios de mayo y resultó en un éxodo de otros 17, apenas unas semanas después de WrestleMania 41, en un listado que fue encabezado por Braun Strowman y Dakota Kai. A estas, hay que sumarle la salida de Andrade y otras siete estrellas que, entre junio a septiembre, se les vencieron sus contratos (no fue una tanda de despidos oficialmente). En la última tanda de despidos, que incluyen las estrellas de NXT, Evolve y WWE ID mencionadas al inicio de este artículo, salieron 12 personas más.

A continuación el listado completo de estrellas que han salido de la WWE este año (ya sea por despido o por vencimiento de contrato):

Febrero 2025:

Blair Davenport

Duke Hudson (en realidad salió en enero, pero recién se dio a conocer en febrero)

Luke Gallows

Karl Anderson

Cedric Alexander

Giovanni Vinci

AOP (Akam, Rezar y Paul Ellering)

Sonya Deville

Isla Dawn

Elektra Lopez

Mayo de 2025:

Braun Strowman

Dakota Kai

Shayna Baszler

Kayden Carter

Katana Chance

Cora Jade

Jakara Jackson

Oro Mensah

Javier Bernal

Riley Osborne

Shotzi Blackheart

Gigi Dolin

Gallus (Mark Coffey, Joe Coffey y Wolfgang)

Dani Palmer

Eddy Thorpe

Salidas entre junio a septiembre de 2025:

R-Truth (aunque regresó semanas después, en Money in the Bank)

Carlito

Ashante Thee Adonis

Karrion Kross

Scarlett

Sarah Logan (Valhalla)

Jazmyn Nyx

Andrade

Octubre 2025:

Lance Anoa’i

Wes Lee

Brayden BJ Ray

Stevie Turner (Gerente General de Evolve)

Zayda Steel

Jin Tala

Drako Knox

Haze Jameson

Summer Sorrell

Jamar Hampton

Kylie Rae

Zara Zakher

Como es ampliamente conocido, cuando una estrella de elenco principal es despedida, deben cumplir la cláusula de no competición de 90 días, mientras que las que mentuvieron contrato con NXT, este plazo se reduce a 30 días. El caso de Andrade es la única excepción a esta «regla», situación que le permitió reaparecer en AEW solo unos días de haber salido de la WWE.