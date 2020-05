No está claro dónde va a acabar toda esta disputa de Lio Rush vs Mark Henry en redes sociales. Lo más probable es que todo quede en nada, que más pronto o más tarde ambos paren de dedicarse mensajes, uniéndose a las incontables discusiones luchísticas que finalmente no van a ninguna parte. Pero la verdad es que desde hace unos días la situación está teniendo cada vez peor color, habiendo comenzado a hablarse de denuncias o juicios.

► Lio Rush vs Mark Henry, habla Bobby Lashley

Hasta ahora Bobby Lashley se ha mantenido a un lado, lo cual no sorprenderá a nadie que lo conozca, que sepa que no es muy hablador. No obstante, no pudo evitar dar su opinión cuando le preguntaron por esta disputa en una reciente entrevista que concedió a Alex McCarthy.

"Sabes que no voy a meterme en esto. Recibí un mensaje antes de comenzar y no podía parar de reír a carcajadas. No quiero entrar en eso. Creo que en el negocio de la lucha libre existen muchas actitudes, muchos temperamentos y diferentes cosas que pueden causar malentendidos.

"Lo que no queremos hacer es ir unos contra otros. Una cosa que siempre hemos hecho en este negocio es darnos la mano cuando entramos por la puerta. Mostramos respeto, respetamos a todos, y si alguien tiene pruebas de que yo he faltado el respeto a otro, que me las envíen, porque yo nunca lo he hecho y nunca lo haré. Todos tenemos el mismo objetivo de entretener a los fans y ganar dinero juntos.

"Espero que toda la situación de Mark Henry y Lio pase pronto, que todo sea un malentendido y ambos puedan seguir adelante. Mark Henry siempre será Mark Henry y tiene un legado que vivirá para siempre. Lio Rush es alguien que tiene una cantidad tremenda, una cantidad tremenda de talento en todos los ámbitos".