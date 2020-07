Lio Rush fue despedido de WWE el pasado 15 de abril en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus. Y aunque recientemente reveló que pronto tendrá su última lucha, no se quiere ir de la industria de la lucha libre sin darle su recadito a las personas que él cree que se lo merecen. En esta ocasión, ha enviado un fuerte mensaje en general a los fans, a quienes acusa de haber "matado" la lucha libre.

► Lio Rush vs el mundo: ¿Un loco con mucha cuerda? ¿Un loco muy cuerdo?

Esto vio a raíz de una crítica hacia WWE porque tras la muerte de George Floyd, la compañía le ha dado mucha relevancia a los luchadores negros cuando antes no lo hacía.

"Estoy harto de la mie** y me duele porque amo mucho este negocio. A los fans les pido que mejoren. Ustedes son los que están matando la lucha libre y hacen que esta mier** se salga de proporción. "Dejen de apoyar a las personas negras porque no saben qué hacer con ellas. ¡Detengan esa mie**! ¡Dejen de darle títulos y reinados a los afroamericanos cuando está ocurriendo problemas negros globales! ¡No somos estúpidos! ¡Detengan esta mie***!"

"Querido mundo de la lucha libre, ser negro NO ES un personaje. Repito: SER NEGRO NO ES UN PERSONAJE. Si vas a evolucionar en cuanto a campeonatos, escenarios, fondos corporativos sobre cosas sin sentido, la división femenil y todo lo demás, entonces esto también debe cambiar. No estamos para sus acrobacias publicitarias de 'buena fe'.

Somos fuertes, somos dedicados y, lo más importante, tenemos hambre. Si una cosa evoluciona, ¡entonces todo debe hacerlo! Incluyendo tu sistema. No vayamos hacia atrás. Sigamos adelante, y no seremos marginados de tus travesuras políticas tras bambalinas. Ser un luchador profesional afroamericano es mucho más difícil de lo que piensas, y para ser sincero, es agotador como el infierno.

"Lo que estoy cansado de ver y experimenta en la comunidad de lucha libre es que los afroamericano sean vilipendiados por historias falsas y pequeños percances. Esto no es aleatorio, es muy actual y ha sido actual. Estoy harto de esto. El sistema no solo es el problema. También es la gente que tuitea y dice que los afroamericanos tienen problemas mentales cuando deciden que ya es suficiente y finalmente deciden hablar. Asqueroso. No te confundas. Solo leélo. No hay nada confuso al respecto".