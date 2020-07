Aunque muchos fans ya lo veían venir, ayer en la tarde se hizo oficial: Lio Rush regresó a la lucha libre. El ex Superestrella de WWE, despedido el pasado 15 de abril en medio de la pandemia del coronavirus, misma que Vince McMahon utilizó como excusa porque desde hace rato quería despedir a varios luchadores que le causaban problemas, que le habían pedido aumento de sueldo o que no querían renovar.

Desde hace varias semanas, Lio Rush venía publicando en redes sociales acerca de su última lucha, de su retiro, en fin, pero ahora se ha confirmado que todo eso hace parte de una estrategia publicitaria para darle para arriba a su futuro álbum musical, que llevará por nombre The Final Match, y a la vez, a su renovada carrera de la lucha libre.

El día de ayer, la pequeña empresa independiente Game Changer Wrestling realizó un evento denominado Homecoming, al aire libre, y allí apareció de sorpresa saltando al ring durante el evento realizado desde el Showboat Hotel en Atlantic City, New Jersey.

En el evento también estuvo presente otro exWWE que tuvo muchos problemas con la empresa: ACH. En la tarde de hoy, Lio Rush estará luchando ante la estrella de AEW, "The Bad Boy" Joey Janela, en la segunda parte de Homecoming, pues Lio Rush atacó con una bella Frog Splash a Janela antes de salir del ring e irse sonriente entre los aplausos de los pocos fans presentes, algunos de ellos con la mascarilla a medio poner.

Day 1 in the books. #GCWHomecoming pic.twitter.com/hWIBfUmdz3

You know I’m back now. #TheFinalMatch 🦋. Video courtesy of : @XThreeee #GCWHomecoming @GCWrestling_ pic.twitter.com/yQNQikBVR0