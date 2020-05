Quienes lo conozcan saben que Lio Rush sabe perfectamente cómo llamar la atención. Por eso hemos estado hablando tanto de él desde que fue despedido de WWE. Y en una de las ocasiones fue porque dijo que "quizá no vuelva a luchar nunca más". Nadie lo tomó en serio en realidad por lo comentado antes, ni siquiera porque el luchador se esté intentando abrir hueco en la música, o porque esté vendiendo algunos de los atuendos que utilizaba como Superestrella. Ahora mismo nada puede confirmarse, pero sería toda una sorpresa que se retirara en este momento de su vida en los encordados.

► Lio Rush registra su nombre mirando al futuro

Sobre todo si se tiene en cuenta el reciente paso adelante que ha dado hacia su futuro en la industria quien fuera dueño del Campeonato de Peso Crucero NXT. WBGR Sports and Ent Network LLC ha presentado la solicitud para registrar oficialmente el nombre "Lio Rush".

Quizá a muchos les suene esta agencia por una publicación que hicieron hace unos meses confirmando su alianza con el luchador.

WWE superstar Lio Rush representing for WBGRSPORTS Posted by WBGR Sports Network on Saturday, February 1, 2020

Esto confirma que Rush no ha cerrado del todo las puertas a la lucha libre más allá de que ahora esté centrado en sus canciones. No quiere sacar esa bala de la recámara por si más adelante pudiera sentir las ganas de retomar su carrera en los encordados. La verdad es que si no lo hiciera, si finalmente se retirara de la industria, no sólo sería una pérdida para él sino para todos los fanáticos. Por eso ojalá que decida continuar luchando, sea donde sea.