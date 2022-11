Lio Rush reflexiona sobre su adiós a WWE en 2020

Lio Rush fue una gran promesa de WWE pero nunca terminó de asentarse. Vivió dos etapas diferentes como Superestrellas y en ambas impresionó pero no consiguió permanecer demasiado tiempo en la compañía. Finalmente, vio su contrato rescindido en 2020 y desde entonces no ha vuelto. Por lo que sabemos, no va a hacerlo en un futuro cercano, aunque él no cierra la puerta.

De todas maneras, ahora tampoco hablamos de dicha cuestión sino que nos hacemos eco de la reciente reflexión del «Man of the Hour» sobre su adiós hace dos años en su entrevista en Say Less. Asegura que no lamenta todo lo que pasó en la organización McMahon al mismo tiempo que aclara que todas las oportunidades que tuvo selas ganó.

Well, @ItsLioRush was certainly in NO rush to get going in his #205Live debut, but once he did… Dewey James had no chance. pic.twitter.com/mzXl0QAZBM — WWE (@WWE) June 27, 2018

► El adiós de Lio Rush a WWE

«Al principio, me dejé llevar por la corriente. Estoy haciendo lo que se supone que debo hacer y estoy emocionado. Me están dando oportunidades, bueno, no me las dan, tuve que trabajar para todo lo que obtuve. Pero definitivamente siento que llegué a esa posición en mi clase, ¿verdad? Y cuando se detuvo, cuando me dieron de baja de la WWE, fue casi como si tuviera que empezar de nuevo, y realmente no sabía qué hacer por un tiempo para que me diera cuenta, como, hombre, tal vez era demasiado joven para todo lo que me arrojaron. Pero al mismo tiempo, no me arrepiento de esos tiempos en absoluto. No deseo no haber pasado por esas cosas.. Siento que me preparó para mucho una vez que me liberaron«.

¿Qué os pareció la carrera de Lio Rush como Superestrella de WWE?