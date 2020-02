Retornó a los encordados de WWE. De NXT, en realidad, con mucha fuerza después de meses alejado de los mismos; meses en los que se especuló con que podría abandonar la empresa. Lio Rush pronto se convirtió en Campeón Crucero y se hizo con el cariño de la fanaticada. Pero dos meses después, en diciembre, perdió el título frente a Ángel Garza y entonces quedó de nuevo en un segundo plano. Ha seguido luchando, pero los focos se han ido a otro sitio. Su último combate fue contra Tony Nese en 205 Live el 24 de enero, que además perdió.

A pesar de este no tan buen momento que está pasando Rush desde que perdió el campeonato, parece una tontería volver a hablar de que pudiera estar pensando en abandonar el Imperio McMahon. Pero quizá nuestros conocedores tengan otra especulación como respuesta a la reciente publicación que el propio Rush acaba de hacer en Twitter y que tiene a todo el Universo WWE hablando.

You’re going to miss me

— Lio (@itsLioRush) February 4, 2020