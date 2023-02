Cualquiera diría que el progreso de Dominik Mysterio en la WWE está siendo meteórico. En la actualidad, es uno de los luchadores más odiados y es el mayor atractivo de la facción The Judgment Day. Antes tuvo un largo camino con su padre, Rey Mysterio, durante el cual fueron juntos Campeones de Parejas SmackDown. Siempre da buenas luchas, maneja el micrófono, tiene una buena apariencia… Quizá sacarlo todavía del calificativo “promesa” sería exagerado dada la brevedad de su carrera así como su corta edad pero sin duda es una muy grande.

► Lio Rush habla de Dominik Mysterio

Dicho esto, ahora conocemos la opinión de Lio Rush sobre el joven luchador. El ex WWE, que actualmente trabaja como independiente, estuvo hablando de él en una reciente sesión virtual de firma de autógrafos en K&S WrestleFest. Ambos nunca compartieron el encordado pero “The Man Of The Hour” opina esto de Dominik Mysterio:

“Estar allí, ver la historia de Rey-Eddie con Dominik [en vivo como fanático], y luego ver y poder conocer a Dominik [años después] durante el corto período de tiempo que estuve allí, estar en el prueba con Rey, pero aún no estaba luchando activamente [fue genial]… Siempre es genial cuando ves al hijo o la hija de alguien, y sabes que este es su trabajo. Es diferente y tiene éxito”.

También puede decirse que Lio Rush es una promesa de la lucha libre. Realmente lo tiene todo para ser alguien importante en los encordados, pero nunca ha terminado de enfocarse, de dejar las polémicsa a un lado, las lesiones tampoco lo han ayudado, así que veremos adónde va en los próximos tiempos.

¿Qué te parece el progreso de Dominik Mysterio?