Lio Rush luchará por el Campeonato Mundial PROGRESS

Mientras intenta encontrar hueco en la programación de AEW, donde no lucha desde el pasado julio (si descontamos su combate dentro de la «Zero Hour» de Forbidden Door 2025), Lio Rush encuentra competencia en otros escenarios, como el CMLL y ahora PROGRESS.

No es extraño Rush a la promotora inglesa, para la que debutó dos años atrás y en 2024 tuvo la oportunidad de conquistar su máximo cetro, cuando enfrentó al entonces campeón mundial, Kid Lykos, en Chapter 165: Diamond Dust. Rush fracasó, pero ahora, el gladiador tiene nueva tentativa por el mismo oro: PROGRESS ha anunciado que «The Man of the Hour» se las verá con Man Like DeReiss, actual campeón mundial del producto, en su siguiente cita, Chapter 185: Jump In The Line, el 26 de octubre, desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra).

Rush ya conoce a DeReiss, pues ambos tuvieron duelo en Chapter 150: When The Man Comes Around, con victoria del «All Elite». Para Dereiss será su cuarta defensa de la presea desde que la consiguiera en Chapter 183: 100 Volts, el pasado agosto.

► Cartel de PROGRESS Chapter 185: Jump In The Line

He aquí todo lo anunciado hasta ahora para Chapter 185.

