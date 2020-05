En las últimas horas, la ex Superestrella de WWE, Lio Rush, anunció a sus fans, por medio de su cuenta oficial de Twitter, que está pensando seriamente en no volver a entrar al ring. Es decir, está pensando seriamente en su retiro de la lucha libre profesional. Aunque no es oficial la noticia, muchos fans ya han reaccionado a la noticia.

"Yo, legítimamente, quizá no vuelva a luchar nunca más".

This too shall pass and when it does. The look on their face as you shine brighter than before will be priceless😁



Never forget David went on to be king after he Concord Goliath, and that victory only became a footnote in his legacy🧐



Get after it 😜🤙🏾