«The Bad Child» Lio Rush no pudo ganar el Campeonato Mundial de TV de ROH en Death Before Dishonor y culpa a Atlantis Jr. (todavía monarca) de haber perdido y le dedicó un mensaje al término de PPV en el que aseguró que el título le pertenece. Es de suponer que ambos luchadores tendrán un mano a mano más pronto que tarde. Y es interesante apuntar también que recientemente Gabe Kidd nombró al ex WWE como retador al Campeonato de Peso Abierto de NJPW STRONG.

► Lio Rush tras Death Before Dishonor

«Sabía que esto no iba a salir bien. No sé de quién fue la idea de ponernos juntos (fue una lucha multitudinaria) en este combate, pero mira quién quedó atrapado en el fuego cruzado, yo. Espero que te hayas acostumbrado a estar en el suelo porque tras Death Before Dishonor vas a recibir ese pin otra vez, pero seré yo quien levante la mano. No sé si conoces a alguien, pero pregunta por ahí. Soy el ganador del Top Prospect 2016, y tengo otra declaración para probar que estoy de vuelta. Quiero oro, hermano. Survival of the Fittest. Mejor crees que va a ser Lio Rush y el campeón de la televisión de Ring of Honor. Campeón mundial de la televisión, dicho sea de paso. Oh, sí. Eso me pertenece.»

EXCLUSIVE: @IamLioRush is back in Ring of Honor and has his sights set on the #ROH World TV Title at Death Before Dishonor. Watch #ROHDBD LIVE exclusively on #HonorClub

▶️ https://t.co/8dcdtxr3sN pic.twitter.com/djs372bUGV — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) July 26, 2024

¿Qué piensas del presente de Lio Rush?