Después de ser despedido de WWE, teniendo que seguir su carrera luchística en otra empresa, y se abre camino en la música, Lio Rush debutará en el cine. Todavía no se sabe cuál va a ser su siguiente paso como luchador, pero es de suponer que va a tener todas las puertas abiertas. Al mismo tiempo, intenta tener éxito como rapero, aunque de momento sin llamar demasiado la atención. Y ahora toca hablar de su faceta de actor. Una faceta desconocida porque hasta ahora no ha participado en ninguna película así como tampoco en ninguna serie de televisión.

Unos meses atrás comenzó a hablarse de un proyecto cinematográfico llamado Legend of the White Dragon e inspirado en los Power Rangers. Antes de nada es importante señalar que esta producción no va a formar parte oficialmente de la saga de estos míticos personajes. No obstante, van a formar parte de su elenco actores que sí son reconocidos por la misma como Jason David Frank, que interpretó al Ranger Rojo. Podemos verlo, junto a otros miembros del equipo, con el póster oficial lanzado; así como también en el tráiler. Ambos pueden verse a continuación:

Ahora descubrimos que Lio Rush también forma parte de esta película. Él mismo lo anunció en Twitter:

I’m going to be in a #PowerRangers movie. That’s insane. #LOTWD pic.twitter.com/A6bxEPNpqN

