Lio Rush corta todos los lazos con WWE: abandona Orlando

Para bien o para mal, recibiendo tanto elogios como críticas, Lio Rush sabe cómo llamar la atención. Lo ha estado haciendo prácticamente cada día desde que el 15 de abril fuera despedido de WWE. Y por diferentes motivos, que han ido desde sus inicios en la industria cinematográfica a través de los Power Rangers como con el lanzamiento de nuevas canciones dentro de su aventura como rapero; pasando, sobre todo, por su tan comentado "último combate", que primero fue solo una promoción de un nuevo tema musical para después, unos días atrás, enfrentar a Joey Janela en el evento independiente GCW Homecoming Weekend.

► Lio Rush se despide de Orlando

Ahora lo hace de nuevo, pero por una cuestión diferente a las comentadas anteriormente. Ahora mismo no está claro si va a centrarse en alguno de los caminos que tiene abiertos, o si repartirá su tiempo entre todos. Hablando de la lucha libre, que es lo que en realidad nos interesa, nada se sabe de si tiene previsto disputar una nueva lucha en un futuro cercano. Muchos piensan que el que enfrentara a Janela es una pista de que tiene interés en AEW, pero esto no es nada más que pura especulación. Continuando con la actualidad, Rush acaba de confirmar en Twitter que abandona Orlando, donde está el WWE Performance Center.

Orlando has been home for the past 5 years of my life, but it’s finally time to leave. Thanks for the memories ✌🏽 — Lionel Green (@NotLioRush) August 9, 2020

"Orlando ha sido mi hogar los últimos cinco años de mi vida, pero finalmente es el momento de abandonarla. Gracias por los recuerdos".

Quienes quieran seguir con la especulación apuntada podrían pensar que si bien abandonará dicha ciudad quizá no el estado de Florida, pues la sede de All Elite Wrestling se encuentra en Jacksonville, a tan sólo dos horas de la propia Orlando. Pero también podría pensarse que Rush se dirigirá a Los Ángeles para continuar con su carrera como actor. O puede que a Nueva York, donde nació el hip hop. La verdad es que él mismo aún no lo ha confirmado.

Sí que ha estado haciendo otras publicaciones interesantes.

First piece of advice I got in the wrestling business. “Fake it til you make it kid” 6 years ago @BookerT5x pic.twitter.com/jg9O48M6T6 — Lionel Green (@NotLioRush) August 9, 2020

"El primer consejo que recibí en el negocio de la lucha libre: 'fíngelo hasta que lo seas, chico'. De Booker T, hace seis años".

What is Retribution? — Lionel Green (@NotLioRush) August 9, 2020

"¿Qué es Retribution?".

Con este segundo tweet se refiere a la nueva facción que está llamando la atención en el imperio McMahon. El pasado viernes, sin ir más lejos, durante Friday Night SmackDown, destrozaron la arena así como atacaron a las Superestrellas que se encontraban actuando como público.

Especulando, de nuevo, podría pensarse que él es uno de los miembros de este grupo de vándalos. Y la verdad es que suena maravillosamente. Pero por ahora no existe ninguna información, si quiera rumor, que señale en esta dirección. Aún así, tampoco se conoce la identidad de ninguno de esto enmascarados.

Por último, apuntar también que Rush ha cambiado su cuenta en Twitter. Ahora se llama Lionel Green, que es su nombre real, así como su "@" indica que "no es Lio Rush". De esta manera sigue cortando lazos con WWE y siguiendo adelante con su vida.

