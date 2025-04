Lio Rush buscará el título crucero de RevPro en High Stakes 2025

Este pasado verano, Lio Rush vivió uno de los «highlights» de su carrera, cuando se hizo por primera vez con la British J Cup, en un logro que de alguna manera supuso una reivindicación de su arte entre las doce cuerdas, bajo un año, 2024, donde el público de RevPro lo tuvo como gran consentido.

Aquella victoria le otorgó el derecho a competir por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero, pero «The Man Of The Hour» prefirió guardarse su tentativa para una ocasión especial. Y ante la cercanía de High Stakes, Rush ha aparecido hoy vía vídeo durante Live In Southampton 35 para avisar a Will Kaven, todavía monarca, que se prepare.

«Con la British J Cup aproximándose, esto significa que el tiempo se acaba, el reloj corre. Y mira, fui bastante bueno, tuve bastante paciencia para dejar que la gente tuviera las oportunidades que con derecho merece. Pero no voy a esperar más. Estoy harto, sinceramente. Así que el 20 de abril, me jugaré mucho sin duda [juego de palabras con High Stakes], porque oficialmente canjeo mi oportunidad por el Campeonato Indiscutible de Peso Crucero RevPro. Así que, Will Kaven, abróchate el cinturón, porque vas a sentir la adrenalina».

De vencer Rush, sería el segundo competidor bajo contrato con AEW que ostenta una presea de RevPro, tras la coronación de Mercedes Moné como Campeona Británica Indiscutible.

► Cartel de High Stakes

Suma pues nuevo nombre internacional RevPro al menú que presentará High Stakes 2025, cita a celebrarse dentro de una semana desde el Doncaster Dome de Doncaster (Inglaterra).

