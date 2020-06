Aunque el mexicano Hijo del Fantasma es aquel que disfruta de las vueltas de la vida al consagrarse como nuevo Campeón Interino de Peso Crucero WWE a tan solo poco más de dos meses de su debut con WWE.

Man....Are they going to hire everyone back then? Kind of a slap in the face to use this as a shoot work. But i guess I’m not surprised. Super happy for anyone getting there job back. But damn, real trauma and a lot of others were apart of this.