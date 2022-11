Lio Rush: «AEW no sabía qué hacer conmigo»

Lio Rush hizo su retorno a la acción luchística como independiente el pasado mes de octubre trabajando en compañías como GCW, PWG y MLW. También estará en la próxima Super Junior Tag League de NJPW. Que sepamos, no tiene intención de volver a AEW, la cual abandonó en febrero de este 2022, cuando su contrato expiró. Y no lo hizo en el mejor de los términos. Aunque tampoco ha cerrado la puerta a volver. De todas maneras, en sus últimas declaraciones, en el podcast Say Less, el joven luchador decía que la organización Khan no sabía qué hacer con él.

► Lio Rush habla de su tiempo en AEW

«Por supuesto que no. Cuando digo cosas, no quiero sonar como si fueran noticias de última hora porque siento que estas cosas son tan descaradamente obvias. Es como, (Tony Khan) me dejó bastante claro, verbalmente, que cuando era fanático de mí, era cuando estaba en la WWE y estaba haciendo las cosas de mánager con Bobby (Lashley).

«Si así es como me vio, esa es la única luz en la que me ve… entonces quiere cambiarme para ajustarme a ese tipo de papel. Lo cual yo no quero… Estoy muy agradecido por ese período de tiempo (en WWE) porque me enseñó a hablar, me enseñó a presentarme y a construir a otros. No, no creo que (AEW) supieran exactamente qué hacer conmigo. Eso siempre es algo frustrante, pero como dijiste cuando digo cosas, simplemente explotan”.

Lio Rush no ha tenido pocos problemas en empresas como WWE y AEW así que obviamente no todo es culpa de las mismas. Sería realmente bueno para él para ellas y para los fanáticos que todas las polémicas quedaran atrás para que demotrara de manera regular todo el talento que tiene porque puede ser alguien realmente grande en la lucha libre.