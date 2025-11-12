Linkin Park y el CMLL unen fuerzas en épica “Noche From Zero” en la Arena México

La icónica banda de rock Linkin Park se alista para invadir la escena mexicana no solo con su potente actuación en el Festival Corona Capital, sino también con una colaboración explosiva junto al Consejo Mundial de Lucha Libre.

Este viernes 14 de noviembre, la Arena México será sede de la función especial “Noche From Zero”, una velada que combinará la energía del nu-metal con la emoción de la lucha libre, en un encuentro único entre la música y el deporte espectáculo.

► Linkin Park con el CMLL y el Corona Capital

Como antesala a su presentación estelar en el Corona Capital el domingo 16 de noviembre —donde compartirán escenario con Foo Fighters, Chappell Roan y Deftones—, esta alianza con el CMLL promete un espectáculo inolvidable.

“Noche From Zero” rendirá homenaje al álbum From Zero de la banda, ahora liderada por la carismática vocalista Emily Armstrong, y contará con combates temáticos inspirados en los grandes éxitos del grupo, con máscaras, vuelos y dramatismo a flor de piel.

►Linkin Park en colaboración con el CMLL

La colaboración del grupo y el CMLL se expandirá con el lanzamiento de mercancía oficial exclusiva, aunque no se ha revelado que serán, aunque se espera que puedan ser playeras, gorras y otros artículos promocionales.

► Linkin Park regresa a México

Linkin Park vive un renacer tras su regreso en 2024, y ha encontrado en México un público apasionado que ha acompañado su historia desde los días de Hybrid Theory y ahora lo harán en el Corona Capital y en la Arena México.

Los boletos para la “Noche From Zero” ya están disponibles en la taquilla del CMLL y plataformas autorizadas, y se espera un lleno total para esta fusión histórica entre la música y la lucha libre.