Linda McMahon se une nuevamente a Donald Trump

La esposa de Vince McMahon, el ex mandamás de WWE, Linda McMahon, trabajó en el gabinete de Donald Trump. Fue nombrada Administradora de la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés). Desempeñó este cargo desde febrero de 2017 hasta abril de 2019. Hace unos meses, el nuevo presidente hablaba así de su labor:

«Tenemos una deuda nacional récord, nunca hemos visto algo así antes», comenzó diciendo el ex mandamás estadounidense que busca volver a serlo en 2024. «Estábamos preparándonos para empezar a reducir la deuda. Y luego nos golpeó algo llamado Covid, o el ‘Virus de China’, y eso tuvo que ser el enfoque. Necesitábamos ayudar a las empresas a mantenerse en pie, y si no hubiéramos hecho el trabajo que hicimos — Linda McMahon hizo un gran trabajo en la Administración de Pequeñas Empresas — si no hubiéramos hecho el trabajo que hicimos, ahora no tendrías ninguna empresa. Estarías en una depresión como la de 1929.»

Una labor que ha hecho que vuelva a unirse nuevamente a ella, como señala Charles Gasparino, corresponsal sénior de Fox Business:

«NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA: No están comiendo gatos y perros en Mar-a-Lago, pero hay una sensación de «Juegos del Hambre» en la competencia por los puestos en el gabinete de @realDonaldTrump, según fuentes cercanas al asunto.

Vivek Ramaswamy se dice que quiere el Departamento de Estado, pero podría terminar en Seguridad Nacional; Richard Grenell está presionando para el Departamento de Estado y tiene a Elon Musk de su lado, pero no hay decisión hasta ahora; Linda McMahon es altamente probable para Comercio; John Paulson recaudó mucho dinero y quiere el Departamento del Tesoro, pero hay competencia; El puesto de Fiscal General es una incógnita, al igual que la presidencia de SEC (Comisión de Bolsa y Valores). Una posibilidad para Consejo Económico Nacional es Jason Trennert, pero claramente hay otros nombres en la mezcla. Digamos que toda la situación está en constante cambio. Más información conforme la reciba».

— Charles Gasparino (@CGasparino) November 11, 2024