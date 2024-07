Linda McMahon: «La familia McMahon está muy bien»

La última novedad con respecto al caso federal contra Vince McMahon fue que la demandante, Janel Grant, presentó una petición contra el médico que supuestamente trata a empleados de la WWE alegando que fue enviada a la clínica bajo la dirección de McMahon en noviembre de 2019 para recibir tratamientos que no le fueron divulgados, incluyendo píldoras e infusiones intravenosas. Asimismo, también la respuesta del ex mandamás a través de un portavoz: «La petición de la Sra. Grant contra el Dr. Colker es una violación directa de la suspensión ordenada por el tribunal, y no es más que un intento de generar publicidad sobre sus falsas acusaciones y acosar a personas relacionadas con el Sr. McMahon (…)».

► Linda McMahon habla

Ya han pasado varios meses -décadas si tenemos en cuenta las acusaciones, los rumores y demás cosas que se han dicho acerca del supuesto comportamiento de Vince McMahon– y nuestros compañeros de Going Ringside tuvieron la oportunidad de hablar con su esposa, Linda McMahon, acerca de lo que está ocurriendo con su marido durante la reciente Convención Nacional Republicana; antaño, ella fue parte del gabinete de Donald Trump y pronunción unas palabras durante la misma en favor del ex presidente. No es habitual escuchar hablar a la madre de Stephanie y Shane McMahon, mucho menos acerca de una cuestión tan truculenta, y efectivamente solo dedica una frase a ella, pero sin duda es interesante:

«Estamos todos (la familia McMahon) muy bien«.

