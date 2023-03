Le sienta bien a Trey Miguel su paso al bando rudo, coincidiendo con su segunda ostentación del Campeonato de la División X. Y aunque sólo ha defendido esta correa en tres ocasiones desde que la consiguió el pasado noviembre, para su cuarta, Miguel nadará en aguas desconocidas.

Porque su retador, Lince Dorado, procede de Major League Wrestling, donde actualmente porta el Campeonato Mundial de Peso Medio. Último anuncio hasta ahora para Sacrifice, siguiente especial vía Impact Plus y debut de carácter titular para el puertorriqueño.

Previsto para el viernes 24 de marzo desde el St. Clair College de Windsor (Canadá), Sacrifice cuenta con el siguiente cartel.

BREAKING: @TheTreyMiguel will defend the X-Division Championship against @LuchadorLD at #Sacrifice LIVE on IMPACT Plus THIS FRIDAY from St Clair College in Windsor, ON, Canada!

Get tickets HERE: https://t.co/he9vY3Oysg pic.twitter.com/krF1TLA2Jv

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) March 20, 2023