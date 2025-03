Lince Dorado, luchando y entrenando en la WWE

Aproximadamente dos meses atrás se confirmaba el regreso de Lince Dorado a la WWE para ser entrenador y ocasionalmente también luchador:

Ahora vemos que el enmascarado ha tenido un total de tres combates -mientras entrena a las nuevas generaciones en el Performance Center-, dos en eventos no televisados de NXT y uno que tampoco pudo verse en TV durante el programa de la misma marca del 18 de febrero, enfrentando a Osiris Griffin, Dion Lennox y Drako Knox, respectivamente.

Además, él mismo habla de su situación en la compañía en una reciente entrevista con 302BIRDS:

«Debí haber estado aquí hace dos años. De hecho, estaba en conversaciones con ellos para regresar hace dos años, sin dar demasiada información. Ahora estoy de vuelta, desde febrero. Técnicamente, en enero, pero fue en febrero cuando empecé. Como luchador y como entrenador . Me han confiado la tarea de entrenar a las próximas Superestrellas del mañana en el punto más alto con WWE . Me siento muy afortunado de haber encontrado mi vocación . Solía ser profesor de matemáticas, así que enseñar siempre ha estado en mi sangre. Enseñar lucha libre es algo que me encanta. Realísticamente, no voy a luchar para siempre, así que trato de mejorarme y encontrar una habilidad dentro de la lucha libre que me mantenga en ella, ya sea haciendo equipo, haciendo máscaras, entrenando personas o dando asesoría».

I look good in this ring, really good. Thanks for the welcome back hoomans! Stay #luchalit #nxt #meow pic.twitter.com/XitTk1JFzC

— “Lucha Lit” Lince Dorado (@LuchadorLD) February 19, 2025