Limp Bizkit: La banda favorita de WWE

Mientras la mayoría de nosotros disfrutamoso de una nueva edición de Survivor Series, una parte de los fans estuvieron al mismo tiempo en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, para una nueva edición del Machaca Fest; festival que este año volvió a sus orígenes al tener un cartel cargado de importantes artistas del rock y sus variantes.

La banda que cerró el evento fue la icónica Limp Bizkit, en su única presentación en el país, por lo que benditos los afortunados que lograron comprar boleto para ir a verlos.

Si hay una afirmación acerca de la banda, es la que dijo Tony Chimel en WrestleMania XIX: «La banda favorita de WWE en todo el mundo». Siendo muy cierta esta afirmación porque la banda ha sido muy relacionada a la lucha libre, no solo con proporcionar algunas canciones para algunos PPVs, sino que su cantante Fred Durst ha sido participe dentro de la misma con una aparición como personaje jugable en los videojuegos WWE Raw para el XBOX original y PC, y SmackDown! Just Bring It para PlayStation2; hasta su infame aparición en SummerSlam 2012 cuando realizó una seña obscena y fue sacado del antes llamado Staples Center de Los Angeles, California.

Y además, hace 25 años la empresa Extreme Championship Wrestling «interrumpió» a la banda en un concierto en Illinois. Steve Corino lo comenzó a insultar, y después aparecieron Axl Rotten, Balls Mahoney y New Jack para golpear a Corino con armas y a puñetazos, mientras Fred sujetaba a la versión noventera de Adam Cole.

Ahora hablemos de su música. Cuatro temas están muy arraigados en la cultura de la lucha libre y con escuchar los primeros acordes, de inmediato nos acordamos de algunos eventos o de cierto luchador:

Limp Bizkit: Rollin’ (Air Raid Vehicle)

La primera vez que la banda se escuchó en WWE fue en el evento de Armageddon 2000 y con tremendo padrino de presentación al ser el tema de entrada de The Undertaker durante casi dos años. Lo que podemos destacar del tema fue la combinación que se le dio con algunas intros producidos por WWE, siendo aquella donde suena primero los acordes del tema de Kane (Burned) y de inmediato sonar el campano y las estrofas de Rollin’.

Como dato curioso, este tema fue el único que sonó en WrestleMania durante el periodo biker de Taker, siendo la edición 19 donde se tocaría en vivo y por ultima vez dentro de WWE. y cuando se tuvo recientemente las apariciones del UnderBiker, WWE no quiso hacerse de los derechos de la misma.

Esta canción viene incluida en el álbum: Chocolate Starfish and The Hot Dog Flavored Water del año 2000, y además, no es la única que saldría de ese álbum y que llegaría a ser igual de íconica.

Limp Bizkit: My Way



My Way fue el cuarto sencillo del álbum anteriormente mencionado, y el cual se estrenó el seis de enero del 2001, y quien lo hubiera dicho que a los pocos meses de lanzado seria escogida para ser la canción principal del considerado mejor WrestleMania de la historia: WrestleMania X-Seven.

Tan espectacular fue el tema que no solo fue utilizado para ser el tema del evento, sino que también sirvió para animar el video promocional de la lucha estelar de aquel evento donde Stone Cold Steve Austin terminó retando y venciendo a The Rock por el Campeonato WWE con ayuda de Vince McMahon.

La canción es tan icónica y tan relacionada con la lucha libre, que varios fanáticos al momento de escucharla en conciertos, sacan dos celulares: uno para grabar y el otro para reproducir ya sea la primo del Austin-Rock II o los highlights del evento.

Solo espero que los organizadores del Machaca ponga alguno de los videos de WrestleMania X-Seven mientras lo toque la banda.

Limp Bizkit: Crack Addict



De nueva cuenta, Limp Bizkit se hace presente en WrestleMania tras dos años de lanzar el éxito de My Way. En esta ocasión nos presentaría la canción Crack Addict para ser el tema principal de WrestleMania XIX, donde la banda tendría una doble participación al tocar tanto este tema como el tema de entrada de The Undertaker.

Lo mas curioso de esta canción, es que iba a estar incluida en el álbum Results May Vary que se lanzó seis meses posteriores al evento. Hasta el momento se desconocen las causas de la cual este tema no salió en el álbum. Sin embargo, ha estado disponible al publico por personas que la lograron conseguir de forma no tan legal que digamos, y que en la única plataforma que esta disponible es Spotify.

Limp Bizkit: Build A Brigde



Esta es la ultima canción con la cual la banda colaboraría con WWE, y a su ves es la menos recordada de todas. La canción fue el tema para el PPV Survivor Series 2003, cuyo evento marcaría la ultima vez que veríamos la versión de The Undertaker como biker hasta el 2020, la primera confrontación entre Goldberg y Brock Lesnar con miras a una futura lucha (la cual resultaría una bazofia) y el nacimiento de Randy Orton como «Mr. Survivor Series».

Y que a diferencia de Crack Addict, esta sí estaría incluida en el álbum Results May Vary.

Con tanta historia dentro de la lucha libre, Limp Bizkit debería estar en el ala de las celebridades del Salón de la Fama de WWE, ¿Algún otro tema de Limp Bizkit donde se involucre a la lucha libre?

Y lo mas importante, ¿WWE debería volver a colaborar con bandas main stream ahora que Def Rebel fue merecidamente despedido?