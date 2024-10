Lilian García tras WWE RAW: «¡He vuelto a casa!»

Ahora que Samantha Irvin está fuera de WWE, Lilian García podría ocupar su sitio como anunciadora a tiempo completo, como en los viejos tiempos. De momento, habiendo aparecido en Raw el 21 de octubre, escribió unas palabras para los fanáticos en Instagram.

► Lilian García regresa a WWE

«Bueno, ahora ya saben. Oh Dios mío, ¿qué acaba de pasar, chicos? ¿Acabo de volver a la WWE, después de estar fuera durante como 8 años? Quiero decir, he estado apareciendo de vez en cuando, pero han pasado 8 años desde que fui un comentarista a tiempo completo allí. Dios mío, cuando sonó mi música y fui presentado, los vítores y aplausos que me dieron esta noche, gracias por eso.

«Porque estaba nerviosa, incluso podía notar que estaba nerviosa mientras anunciaba. Pero vale la pena, vale la pena arriesgarse y volver. Solo ver a todos, como a los Superestrellas de la WWE, mis amigos, el equipo, estoy emocionada y me estoy abrochando el cinturón para eso.

«Sam, quiero decirte que creo que eres un talento extraordinario y eres increíble. Sé que no fue fácil alejarte de aquí y te deseo todo el éxito en tu carrera musical, sé que lo vas a hacer genial. Okay, Universo WWE, espero verlos, firmando sus autógrafos, dándoles palmadas y todo eso, los amo. ¡He vuelto a casa!«.

Lilian hizo su debut en la WWE en 1999 como anunciadora del ring. Fue una de las primeras mujeres en ocupar ese papel de manera prominente. En 2009, García dejó la compañía debido a una breve separación, pero regresó poco después. Su contrato finalizó en 2016, aunque en estos ocho años regresó ocasionalmente para algunas apariciones especiales. Durante todos estos tiempos, se convirtió en una cara y voz reconocible así que su regreso es emocionante para ella y para todo el Universo WWE.

