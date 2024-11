Lilian García recuerda la bofetada de Stephanie McMahon

Lilian García ha vuelto a ser parte de la familia WWE desde octubre de este año y ha sido parte de algunos momentos icónicos en la historia de la WWE durante su anterior etapa, donde permaneció hasta el 2016.

► Bofetada de Stephanie McMahon provocó una lesión a Lilian García

En una entrevista reciente en Ten Count Media, Lilian García reveló que sufrió una lesión después de que Stephanie McMahon la abofeteara durante un segmento durante un episodio de RAW en octubre del 2005. Explicó que le dijeron que mantuviera la boca cerrada durante la bofetada, pero no pensó mucho en eso y, al tener la boca abierta, la bofetada hizo que su mandíbula se moviera, dejándola lastimada por un tiempo. Por fortuna, esta no se dislocó, aunque sí le provocaba molestias al hablar o comer.

Si bien le dolió, Lilian García afirmó que la bofetada se vio muy bien en la televisión, que era lo más importante. García agregó que Stephanie McMahon se disculpó mucho detrás del escenario, verificando incluso si se encontraba bien. La presentadora de Monday Night Raw minimizó la situación y admitió que lo sucedido fue en parte fue culpa suya por no mantener la boca cerrada como le dijeron.

“Bueno, me dijeron que mantuviera la boca cerrada cuando me abofeteó. Estaba en el personaje, así que no lo pensé dos veces. Pero déjame decirte, cuando tienes la boca abierta y recibes una bofetada tan intensa, mi mandíbula se mueve, y creo que eso es lo que pasó. Recuerdo haber escuchado que Beth Phoenix, ¿no fue Victoria quien la abofeteó una vez?, en realidad se dislocó la mandíbula. Es una cosa.

Así que sí, me dolió mucho. Afortunadamente, no me la disloqué, pero estuvo magullada por un tiempo y me dolía comer. Fue intenso. Pero Steph fue muy dulce detrás del escenario. No dejaba de preguntar: «¿Estás bien? Lo siento mucho, lo siento mucho. Yo estaba como, ‘No, no, no, se veía increíble, y eso es en lo que debemos enfocarnos, en lo genial que se veía en la televisión’.

Tras bastidores, estaba pensando, ‘Es mi culpa porque ustedes me dijeron que mantuviera la boca cerrada’”.