Lilian García no estuvo en WWE Evolution 2025

En octubre de del año pasado, Lilian García regresó como anunciadora en reemplazo de Samantha Irvin, recuperando el rol que tuvo durante muchos años. Posteriormente se trasladó a SmackDown, pero no duró mucho allí, ya que dijo que no estará a tiempo completo con la compañía, pero sí estará ligada a la compañía en otros proyectos, e incluso ha hecho apariciones esporádicas como en Saturday Night’s Main Event y en Worlds Collide.

► Lilian García sufrió una infección respiratoria

Hace unos días, Lilian García confirmó que iba a ser la presentadora de WWE Evolution 2025, pero lamentablemente anunció que no podrá cumplir con sus funciones debido a un problema respiratorio, a pesar de haber estado presente en la reciente edición de Saturday Night’s Main Event solo 24 horas antes.

Lilian García publicó un video en su cuenta de Instagram anunciando que originalmente iba a anunciar en Evolution, pero tuvo que retirarse por motivos de salud, resaltando que hace unas semanas sufrió una infección respiratoria y no logró recuperarse por completo. Alicia Taylor ocupó su lugar.

«Como saben, planeaba anunciar Evolution esta noche, pero tengo una noticia de última hora que no podré anunciar. Hace unas semanas tuve una infección respiratoria y pensé que estaba completamente curada. Pero cuando anuncié el Saturday Night’s Main Event de anoche, me reventó las cuerdas vocales, mi sistema respiratorio, o lo que sea, y ahora estoy un poco ronca y no puedo forzarlo. No puedo anunciarlo esta noche o podría sufrir mucho daño. Así que, un gran saludo a Alicia, que viene. Le estoy muy agradecida, es una estrella del rock. Estoy muy feliz.»

Sin duda, esta fue una decepción para Lilian García, quien esperaba volver a ser parte de Evolution, pero lo importante en este punto es que pueda recuperarse por completo.