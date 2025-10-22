Lilian Garcia confirma que renovó con WWE

Lilian García regresó inicialmente a la WWE como presentadora a tiempo completo para Monday Night RAW después de que Samantha Irvin dejara la compañía en octubre de 2024. En enero de 2025, García y Alicia Taylor —esta última previamente asignada a «WWE SmackDown»— intercambiaron marcas; no obstante, la primera renunció a su rol a tiempo completo en marzo pasado, aunque continúa como anunciadora invitada para eventos especiales como WWE x AAA Worlds Collide y Saturday Night’s Main Event, o cuando la WWE lo considere necesario como en la edición de Raw de esta semana.

► Lilian Garcia trabaja en WWE a tiempo parcial

Aunque ahora trabaja a tiempo parcial, Lilian García continuará con WWE al menos dos años más. La anunciadora confirmó la noticia este martes en su cuenta de Instagram, tan solo un día después de sustituir a Alicia Taylor, quien también participa a tiempo completo en WWE Raw.

«Hoy hace exactamente un año, regresé a mi casa: WWE. ¡Qué año tan increíble ha sido poder anunciar shows en Raw, SmackDown, NXT, Saturday Nights Main Event y Worlds Collide! De hecho, ¡poder seguir cantando y ahora anunciando en español ha sido un lujo!«

«¡Esta publicación es para todos los que han estado conmigo desde el principio y siguen apoyándome! ¡El cariño que me dieron anoche en Raw me llenó el alma! Por eso estoy tan emocionada de anunciar que, justo ayer, firmé por otros DOS AÑOS con la WWE. ¡Nada de eso es posible sin USTEDES!»

«¡Los quiero a todos y estoy deseando seguir este viaje con ustedes! ¡Nos vemos en el evento principal del sábado por la noche, el 1 de noviembre, en Salt Lake City, Utah!»

De esta manera, Lilian García continuará su trabajo a tiempo parcial con WWE en el futuro previsible y confirmó que su siguiente aparición en pantallas será el próximo 1 de noviembre en una nueva edición de Saturday Night’s Main Event.