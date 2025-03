Lilian García aclara sobre su rol de presentadora en WWE

En el episodio del 21 de octubre de Monday Night RAW, Lilian García regresó como anunciadora en reemplazo de Samantha Irvin, recuperando el rol que tuvo durante muchos años. Posteriormente se trasladó a SmackDown, pero recientemente, tras la edición que se llevó a cabo en Barcelona (España), anunció que ya no trabajará a tiempo completo en WWE.

► Lilian García seguirá trabajando en WWE

Durante una conversación reciente con Chris Van Vliet, Lilian García reveló que su trabajo a tiempo completo nunca fue permanente. Cuando regresó, sabía que su tiempo en Raw duraría hasta la transición a Netflix el 6 de enero, y luego fue trasladada a SmackDown, pero sin un plazo fijo para su permanencia, y confesó que prácticamente sus apariciones programadas eran semana a semana.

«Así que cuando me trajeron de vuelta, sabía que Raw iba a estar disponible hasta el cambio de formato el 6 de enero para Netflix; eso lo sabía. Y me dijeron: ‘Bueno, ahora te pondremos en SmackDown, pero no sabemos cuánto tiempo’.

Cada semana que pasaba, me decían: ‘Lo siento mucho, te necesitamos otra semana. ¿Te parece bien?’. Y yo les respondía: ‘Claro que sí. Está bien. Haz lo que quieras. Me encanta, me encanta’.»

Aunque ya no será la presentadora de tiempo completo de SmackDown continuará prestando sus servicios en la WWE en otros proyectos, e incluso le ofrecieron un papel en el Saturday Night’s Main Event, creyendo que era perfecta para el programa. La presentadora no dudó en aceptar el rol y mencionó que le gusta estar vestida de gala para la ocasión.

«Pero lo más hermoso que ha evolucionado es que, aunque ya no seré la locutora de tiempo completo de SmackDown, me dijeron: ‘¿Sabes qué? Nos encanta tenerte en esto. Queremos ampliar tu rol. Queremos que participes en Saturday Night’s Main Event. Creemos que eres perfecta para eso’. Me encanta. Puedo usar vestidos de gala para eso.

Ser parte de eso, y luego me dicen: ‘Mira, tenemos muchos otros programas con los que estamos en conversaciones ahora mismo y que podemos hacer’, y yo les digo: ‘Lo que necesites’. De nuevo: ‘Lo que necesites, solo inclúyame, entrenador’.»