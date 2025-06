Lil Wayne nombra a Brock Lesnar en Tha Carter VI

Es posible que Brock Lesnar nunca vuelva a aparecer en la WWE. Pero de cuando en cuando su nombre regresa a la primera plana. Últimamente, conocíamos su nuevo y sorprendente look, habláblamos de la posibilidad de que su hija vaya a los Juegos Olímpicos o aclarábamos que no se presentará nuevamente en la empresa a pesar de su reciente mención en Friday Night SmackDown.

► Lil Wayne nombra a Brock Lesnar

«The Beast Incarnate» no ha vuelto a luchar desde que fuera derrotado por Cody Rhodes en SummerSlam 2023. Pero no porque esa fuera la estipulación del combate sino que Lesnar desapareció desde que salió a la luz que es mencionado en la demanda civil y en el juicio penal de Janel Grant contra la compañía y Vince McMahon. Pero ahora vuelve a las noticias.

¿El motivo? Que el rapero Lil Wayne le hace referencia en la canción Cotton Candy del nuevo álbum Tha Carter VI. Se desconoce si Wayne tiene conocimiento de los mencionados demanda y juicio pero, colaborando en el tema con 2 Chainz, dice: «F*ck her like a wrestler, Brock Lesnar«. («F*llatela como un luchador, Brock Lesnar«).

No esperamos que Brock Lesnar responda. De hecho, no solo ha estado desaparecido, sino que tampoco ha hablado en ningún momento de manera pública. Además, él no es rapero…