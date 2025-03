Líder de Downstait: «Indi Hartwell será una megaestrella»

Indi Hartwell ha regresado a los rings después de su despido de la WWE y lo ha hecho con un nuevo tema de entrada obra de la popular banda Downstait. La luchadora ganó el título femenil de la promotora independiente Renegades Of Wrestling al derrotar a Aysha en el evento ROW We Are Renegades el pasado domingo 9 de marzo en el Northcote Theatre en Northcote, Victoria (Australia). Es el primer título de Indi desde que fuera Campeona NXT.

Being a champion in Australia again just feels right 🏆🇦🇺 pic.twitter.com/pSsLQ8BtTO — Indi Wrestling (@indi_hartwell) March 10, 2025

Banda cuyo líder, Zack Call, no tiene nada más que cosas maravillosas que decir de Hartwell, como muestra en una reciente entrevista con Ropes N Riffs:

“Es una de las chicas más geniales, punto. Nos ha apoyado en todo lo que hemos hecho hasta ahora. Así que, ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, Chelsea [Green] es nuestra conexión, ella nos contactó. Hace unos seis meses hubo un grupo de despidos… estábamos viendo NXT por la carrera de Indi, su historia con Dexter. Pensé que eso era de lo más entretenido en televisión, y además, puede luchar increíblemente bien, es realmente, realmente buena. Así que le pregunté a Chelsea [Green] si podría… ‘No tengo los números de estas personas, pero a ti sí. ¿Te importaría hacer la conexión?’ Ella dijo, sin problema. Nos ayudó. Ella sabe quiénes somos por todo lo que hemos hecho en WWE o AEW. Le gustó lo que hicimos para Buddy [Matthews]. Realmente, creo que solo lo usó en New Japan, pero tenía más o menos la misma dirección, que era algo como Limp Bizkit. Pero con Indi, ella pidió algo similar y esa fue la canción que eligió. Así que mi hermano se metió con toda la música y luego yo dije, bueno, ese es el estilo que ella quiere, que en realidad es el estilo de Sean, pero yo lo escribiré. Luego, cuando Sean tiene que hacer algo de rap, simplemente se mete de lleno y se vuelve loco. Le encanta interpretar ese personaje. Así que lo metimos en la canción. Yo escribí realmente la melodía, pero Sean lo exagera y hace que todo lo que hago suene más sexy. Así que lo hizo.

Ella nos dio algunas palabras clave y lo que quería hacer. ‘El corazón no se rinde’… ‘el corazón que no se rinde’ es muy parecido a nuestra canción ‘Major Players’, que fue lo primero que escribí. Pensé, caray, eso está bastante bueno. Espero que le guste. Luego ella empezó a ponerla en muchas de sus cosas. Ahora es el título de la canción. Pero le gustó. Muchos de sus amigos en la industria estaban apoyando la canción cuando ella la estaba probando. Como dije, ya ha hecho mucho para que la canción se destaque. La canción está funcionando bien para nosotros en todas nuestras plataformas de streaming. No podemos esperar. No creo que la haya usado aún. No creo que haya hecho su entrada con ella aún. Así que estamos muy emocionados de verla cuando salga con la canción y ver hacia dónde lleva esta canción. En nuestra mente, ella va a ser una megastar. Así que estamos muy emocionados de ser parte de su carrera«.