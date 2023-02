Liddell evalúa a McGregor contra Chandler

La leyenda de UFC Chuck Liddell ha dado su reacción a la noticia de que Conor McGregor y Michael Chandler compartirán el octágono a finales de este año.

Habiendo estado fuera de acción desde que sufrió una espantosa fractura en la pierna en UFC 264 en julio de 2021 , recientemente se confirmó el regreso de la mayor superestrella de las artes marciales mixtas.

Si bien algunos peleadores habían presentado sus nombres para la pelea de regreso del irlandés, el más ruidoso y persistente de ellos está listo para el lucrativo día de pago que viene con una cita en la jaula frente a McGregor.

Y además de darle la bienvenida al ex campeón de “Notorious” a la competencia a finales de este año, el ex campeón de Bellator, Chandler, competirá contra él como entrenador en la edición de este año de The Ultimate Fighter .

Desde que se anunció el regreso de McGregor y su segunda etapa como entrenador de TUF, las predicciones y opiniones sobre el enfrentamiento han surgido de todos los rincones . El último en dar la suya es Liddell, quien parece creer que el resultado se basa en el nivel de motivación que tiene el nativo de Dublín.

Durante una entrevista reciente con InsideFighting , Liddell brindó su evaluación de lo que se espera que sea uno de los enfrentamientos del octágono más esperados, si no el más esperado, este año.

Después de expresar intriga en la pelea, que se presenta como la última de una serie de emparejamientos de alto perfil para Chandler desde su llegada a UFC, el ex campeón de peso semipesado señaló que la lucha del nativo de Missouri podría marcar la diferencia.

Sin embargo, “The Iceman” no está descartando al ex rey de los pesos pluma y peso ligero, especialmente si se toma en serio su regreso exitoso al deporte.

“Estoy emocionado por esa pelea en realidad. Creo que si Conor vuelve a pelear (y) realmente quiere estar allí… pero Chandler con la lucha libre y los golpes de mano dura. Todavía no he elegido (a Chandler). Creo que Conor podría atraparlo. Quiero ver si Conor vuelve serio”.

Desde que hizo historia como el primer campeón simultáneo en dos divisiones de la UFC con una victoria por nocaut sobre Eddie Alvarez en 2016 , McGregor ha ido 1-3 dentro de la jaula. Esa forma incluye un par de derrotas ante Dustin Poirier en 2021.

Si bien eso ha dejado a muchos cuestionando si el irlandés, a menudo controvertido, todavía tiene lo que se necesita para competir al más alto nivel, parece confiado en su capacidad para encontrar más éxito en el escenario más grande del deporte .