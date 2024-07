Libros, autos, piano… Los hobbies de John Cena

SÚPER LUCHAS estaremos hablando de John Cena mucho hasta WrestleMania 41 (y más adelante, pero entonces marcará un antes y un después ya que será cuando se retire el 16 veces Campeón Mundial). Últimamente hemos abordado las ganas de Matt Cardona de enfrentarlo una última vez y su creencia de que es posible dado el presente en WWE, las mismas que tiene The Miz, uno de sus grandes oponentes, el informe de que la compañía ya considera varios rivales para él, o las palabras del mismo «Greatest of All Time» sobre que es el momento adecuado para decir adiós.

► Los hobbies de John Cena

Ahora nos ocupamos de los hobbies que tiene «The Greatest of All Time» dentro de que también le gusta «no hacer absolutamente nada». Por ello le preguntaron en Wall Street Journal:

«Leo mucho. Mayormente cosas de no ficción. Nunca solía leer cuando era joven. Diablos, empecé a leer a los 40. Mis ojos están empeorando, así que elegí el momento equivocado para hacerlo. Estoy tratando de aprender a tocar el piano. Golpeo las teclas y aún soy malo. Pero es mi tiempo de diversión. Disfruto de los autos por la misma razón que disfruto del gimnasio: es un sentido de comunidad. Todos están allí con el mismo propósito.»

«Los llamo ‘días de no hacer nada’. Los días en los que absolutamente no me permito hacer nada productivo. La productividad es no hacer nada. Podría ser simplemente mirar alrededor y escuchar a las abejas a través de los árboles durante ocho horas.»

Es comprensible que en ocasiones no quiera hacer nada pues normalmente no para de hacer cosas, hoy en día en especial en lo relativo a su carrera en Hollywood. Sin ir más lejos, hace unos días estrenó el tráiler de una de sus próximas películas, ‘Jackpot: Lotería mortal’.

John Cena no estuvo presente pero no te pierdas nada de lo ocurrido en el último WWE RAW: