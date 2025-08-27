Lexis King vence a Myles Borne en lucha a ciegas en NXT

La rivalidad entre Myles Borne y Lexis King alcanzó un nuevo nivel en el más reciente episodio de WWE NXT, con un enfrentamiento poco común: una Blindfold Match (lucha a ciegas), decretada por la gerente general Ava tras los incidentes de semanas anteriores.

Borne, quien en junio se separó del No Quarter Catch Crew, venía de vencer en dos ocasiones a King, lo que desató una serie de provocaciones por parte del polémico rudo. El pasado 5 de agosto, tras otra derrota, King intentó humillar a su rival burlándose de su condición auditiva, asegurando que no entendía cómo podía pelear “siendo sordo y ciego”. Acto seguido, lo atacó con gas pimienta en los ojos.

En Heatwave, Ava reprendió a King y oficializó una lucha a ciegas, colocando bolsas en la cabeza de ambos competidores. Antes del combate, Borne reconoció entre risas que “veía un poco borroso” y pidió el apoyo del público para orientarse dentro del ring.

► Un combate lleno de confusión y polémica

Ya en la acción, los dos luchadores tantearon el terreno con golpes fallidos hasta enredarse en un forcejeo. King llevó a su rival a la esquina, pero Borne reaccionó con patadas voladoras que lo derribaron. En un momento de confusión, King pensó que Borne había salido del ring y se lanzó entre las cuerdas, estrellándose contra los escalones metálicos, lo que permitió a Borne tomar el control.

El desorden continuó cuando estuvo a punto de golpear al réferi con una superkick, y hasta confundió su barba con la de Borne, momento que aprovechó para picarle los ojos.

Con el oficial distraído, King levantó la capucha apenas lo suficiente para conectar un golpe bajo y posteriormente aplicar su remate, el Shake, Rattle & Roll, asegurándose la victoria.

Con este resultado, Lexis King rompe la racha negativa ante Borne, aunque el triunfo llegó envuelto en artimañas y polémica. La rivalidad entre ambos parece estar lejos de terminar, y la pregunta ahora es si NXT volverá a ponerlos frente a frente en un combate definitivo.