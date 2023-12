Lexis King se une al Breakout Tournament | Primeros resultados

Comenzó el Breakout Tournament, donde jóvenes valores buscan hacerse de un nombre dentro de NXT y ganarse oportunidades.

Este 12 de diciembre se hizo el anuncio de todos los participantes: Riley Osborne, Keanu Carver, Trey Bearhill, Dion Lennox, Tavion Heights, Luca Crusfino, Oba Femi y Myles Borne.

Antes del iniciar los combates, Lexi King apareció para golpear a Trey Bearhill, pero se tuvo que retirar al ser amenazado por el resto de contendientes. De forma sorprendente, se anunció que King entraría al torneo en lugar del luchador que dejó fuera del combate.

Lexis King out here trying to get a spot in the breakout tourney.pic.twitter.com/gFw1RFSbvG

— Fightful Wrestling (@Fightful) December 13, 2023