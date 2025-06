Lexis King recuerda a su padre, Brian Pillman

El día de hoy, se celebra el Día del Padre en México, Colombia, Estados Unidos y la mayoría de países en el mundo. Y como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Charlotte Flair rindió un emotivo homenaje a su padre, Ric Flair.

Pero, hay otras personas que no pueden hacer lo mismo, sino que en su lugar, de forma más emotiva, recuerdan a su padre que ya está en este mundo terrenal. Ese fue el caso del exluchador de AEW y hoy en día Superestrella WWE y luchador tanto de NXT como de EVOLVE, Brian Pillman Jr., quien es actualmente conocido bajo su nombre artístico de Lexis King.

En una publicación en su cuenta oficial de X, antes Twitter, King recordó a su padre, el recordado y ya fallecido Brian Pillman, y así habló acerca de su legado. Estas fueron sus emotivas palabras:

Happy Father’s Day dad!

I’d like to convince myself that me being active in this business in some way spurred this to happen…

Since day one it’s always been my goal to keep your name alive!

Happy Father’s Day everyone,

and

Long Live Brian Pillman ❤️👑🙏 pic.twitter.com/qzvi9JZVqr

— King (@LexisKingWWE) June 15, 2025