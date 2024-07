Lexis King: «¿Quién merece más el Campeonato NXT?»

El siempre controvertido hijo del recordado Brian Pillman, Lexis King, tiene el Campeonato NXT en su punto de mira. En estos momentos, no está cerca del título que «All Ego» Ethan Page va a defender ante Oro Mensah, de Meta-Four, en el especial The Great American Bash 2024, mientras el excampeón Trick Williams busca una oportunidad de recuperarlo. Pero todavía queda más de un mes para el siguiente Premium Live Event, No Mercy, programado para el 1 de septiembre en la Ball Arena en Denver, Colorado.

► Lexis King apunta al Campeonato NXT

«La gente puede presumir de sus cinturones y trofeos todo lo que quiera, pero al final del día, yo soy el que está en el programa todas las semanas y la gente sintoniza para verme. Cuando yo aparezco, las audiencias suben. Cuando pasan cosas, ¿quién está en el centro de todo? Yo soy quien crea todos los momentos importantes aquí en NXT. Le reconozco a Ethan Page su mérito. Llegó aquí en solo seis semanas y se puso en la cima. Pero yo he estado en esta posición desde el día en que llegué, y no pienso irme. Ethan Page, felicidades. Trick Williams tiene al público detrás de él. Pero El Rey está aquí para quedarse, y no me voy a ir a ningún lado pronto», dice Lexis King Busted Open Radio cuando le preguntan cómo puede llamarse «El Rey de NXT» cuando no tiene el cinturón.

Hablando de títulos, Lexis King nunca ha sido campeón en una gran empresa. No obstante, ha ostentado cinco a lo largo de su carrera: el Campeonato de Peso Pesado de Battle On The Border durante 389 días, el Campeonato Super Indy de International Wrestling Cartel durante 161 días, el Campeonato de Peso Pesado de Ohio Valley Wrestling durante 28 días, el Campeonato Warrior Wrestling durante 224 días, y el Campeonato Mid-America de Peso Pesado de Supreme Wrestling.

It is official. ✍️ After weeks of back and forth, @OfficialEGO will defend his #WWENXT Championship against @OroMensah_wwe NEXT WEEK at Week Two of #NXTGAB! pic.twitter.com/TiU8B3oJJs — WWE (@WWE) July 31, 2024

¿Lexis King será Campeón NXT en 2024?