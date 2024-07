Lexis King: «MJF puede venir a NXT cuando quiera»

La Superestrella en desarrollo de WWE Lexis King, antes Brian Pillman Jr. en AEW, invita al Campeón Americano de la casa Élite, MJF, a NXT. Es interesante apuntar que cuando eran compañeros en la compañía de Tony Khan llegaron a compartir el cuadrilátero en cinco ocasiones; y una en MLW, cuando el «Better Than You» y Richard Holliday (The Dynasty) ganaron el Campeonato Mundial de Parejas de manos de The Hart Foundation (él y Teddy Hart). También destaca su mano a mano en Dynamite: Grand Slam 2021.

► Lexis King de MJF

«Creo que está bien y todo eso. No me importa qué acrónimo sea: TNA, ECW, AEW, no me importa de dónde vengas. Yo vengo de un acrónimo diferente en su momento. No veo a ningún roster como una burbuja cerrada. Creo que si miras la lucha libre profesional, tienes que mirar todo el panorama. Tienes que mirar a todo el elenco. Tienes tipos como MJF allá en AEW. Podría venir aquí en cualquier momento y robar el lugar de cualquiera si quisiera. Así que no veo diferentes facciones como esto o aquello. Pienso en todos como oponentes. Todos son enemigos míos, y si vienes a mi espectáculo y tomas lugares, estás en mi radar porque yo soy el Rey de NXT, y este es mi dominio. Si vas a venir aquí y vas a ondear esa bandera de TNA, bueno, mejor prepárate para entrar al ring y lanzar algunos golpes porque yo también estoy peleando por mi lugar. No me importa qué acrónimo sea. Todos somos luchadores, todos estamos en este negocio juntos, y creo que todos deberíamos luchar por estos lugares con la misma intensidad, y todos deberíamos dar nuestras mejores actuaciones«.

.@The_MJF takes his eye of the prize and @FlyinBrianJr makes him pay – Watch #AEWDynamite: Grand Slam LIVE NOW on @tntdrama pic.twitter.com/5gU9x9dsyO — All Elite Wrestling (@AEW) September 23, 2021

¿Te gustaría ver a MJF en NXT?