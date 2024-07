Lexis King: «Estoy listo para WWE Raw y SmackDown»

Hace aproximadamente un año, Lexis King firmó con WWE y fue enviado como Superestrella en desarrollo a NXT. En este lapso de tiempo puede decirse que ha evolucionado en positivo, que es un nombre relevante de la televisión semanal, y que se está adaptando bien al sports entertainment. No obstante, de ahí a ser ascendido al main roster para trabajar en Raw y SmackDown, media un abismo. Por ejemplo, ni siquiera Trick Williams está aún preparado para dar ese paso. Sin embargo, él se ve capacitado para hacerlo.

«Nací listo para esto. Vivo y respiro este negocio. Claro que estoy preparado. Ya estoy trabajando como una gran estrella. Ya estoy trabajando bajo la tutela de personas como Shawn Michaels y Terry Taylor, que ya me han enseñado cómo ser una gran estrella. Ya trabajo con un estilo de roster principal. Subo allí y me integro mejor con esos chicos que cualquiera de los que están aquí abajo podría hacerlo. Creo que ellos me quieren en el roster principal. Creo que están rogando para que me suban al roster principal, pero NXT quiere mantenerme aquí. De hecho, lo he oído en alguna conversación. ‘Oh hombre, realmente quieren a Lexis King allí arriba. Es una gran estrella’. Pero ¿sabes qué? Voy a hacerle un favor a NXT y voy a quedarme aquí, y voy a elevar a estos chicos y chicas jóvenes, y seguiré siendo el mejor personaje de este show hasta que estén rogando para que esté en SmackDown y Raw, hasta que se mueran por tenerme allí, y entonces me subirán, y seré el Rey de SmackDown, seré el Rey de Raw. Porque así es como funciona aquí. Este sistema está diseñado para Lexis King», le dice a Busted Open Radio.

Got a fresh line-up after chopping it up with the boys over at @BustedOpenRadio ! Don’t forget to tune into my twitch stream later to get more inside scoops 👑 pic.twitter.com/zFsjvZ3mgr

— King (@LexisKingWWE) July 24, 2024