Lex Luger recuerda cuando trabajó con Dennis Rodman en WCW

nWo fue el grupo más grande que tuvo la WCW y uno de los más notorios en la historia de la lucha libre. Contó con numerosos miembros a lo largo de los años, de entre los que se destacaban «Hollywood» Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall, X-Pac, Big Show, entre otros, pero también incluyó algunas celebridades, uno de los cuales fue uno ex jugador de la NBA, Dennis Rodman.

► Dennis Rodman fue parte de nWo

Durante un episodio reciente de su podcast, «Lex Expressed», Lex Luger recordó cuando a finales de la década de los 90s trabajó en WCW con Dennis Rodman, a quien le apodaban el «Gusano», y resaltó que se desenvovía muy bien en el ring, elogiando sus dotes de atleta, el cual le permitió adaptarse rápidamente al estilo de la lucha libre profesional.

«Bueno, fue genial. Justo el día anterior, teníamos un ring montado en un almacén, repasamos algunas cosas y eso fue tranquilizador porque no teníamos ni idea de cómo se desempeñaría ni respondería Rodman, pero ¿cómo se golpeó? Fue tan obediente con lo que se le iba a hacer; fue genial«.

A finales del año pasado, otro ex WCW y miembro del Salón de la Fama WWE, Arn Anderson, también habló sobre la breve trayectoria de Rodman en la lucha libre profesional y, de igual forma, lo llenó de elogios. Evidentemente, el caso de Rodman no es el único deportista (en ese entonces) en tener una experiencia en la lucha libre profesional, pero sí fue uno de los que más se destacó en su tiempo, aunque muchos podrían no recordarlo, ya que solo disputó cuatro combates.

En un dato no menor, Karl Malone, otro ex NBA también disputó un combate en la WCW, precisamente como oponente de Rodman en una lucha por equipos, en la que el «Gusano» se alió con Hollywood Hulk Hogan para derrotar a Malone y a DDP en Bash at the Beach.