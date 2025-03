Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Lex Luger será inducido al Salón de la Fama WWE Generación 2025. La inducción fue celebrada y felicitada por la gran mayoría de los aficionados.

Aunque, claro está, también ha causado algo de polémica, pues como el propio Luger reconoció, él introdujo al mundo de las drogas a Miss Elizabeth y esta terminó muriendo a causa de una sobredosis, algo de lo que ha dicho Luger, se arrepiente. Tanto, que se convirtió al cristianismo desde el lamentable suceso.

https://twitter.com/GenuineLexLuger/status/1898361961324175807?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1898361961324175807%7Ctwgr%5E8d6b99764d9cc55db9d0fded2d731fb4e58d4b41%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F

«¡Abrumado por la cantidad de amor y felicitaciones de los increíbles fanáticos de la lucha libre, familia y amigos! Me siento tan honrado y lleno de gratitud. ¡¡¡Gracias, Señor!!!»

Por su parte, el Director Creativo de Contenido WWE, Triple H, y uno de los responsables de seleccionar a los inducidos, reaccionó así:

.@GenuineLexLuger has overcome challenges his whole career. Not only a champion in WCW and an incredible @WWE Superstar, but he has overcome challenges in life that are truly inspirational. He will now take his place as a member of the 2025 #WWEHOF https://t.co/8ZVlUPHmFq pic.twitter.com/mzLgQsRcOC

— Triple H (@TripleH) March 7, 2025